فيردر بريمن يعلن عدم قدرته على التعاقد مع جريجوريتش

قال فرانك بومان المدير الإداري لنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم إنه من غير المرجح التعاقد مع المهاجم النمساوي مايكل جريجوريتش من وجسبورج، حيث أن النادي لا يمتلك المبلغ المالي اللازم لإتمام الصفقة.



وقال بومان في تصريحات لموقع مجلة ""كيكر" الرياضية اليوم الأربعاء "إبرام صفقة بهذا الحجم هو أمر غير واقعي تماما بالنسبة لنا هذا العام، بغض النظر عن هوية اللاعب."



وكان فلوريان كوفيلت المدير الفني لفيردر بريمن قد أبدى رغبة في ضم جريجوريتش 25/ عاما/ الذي أبدى أيضا رغبته في الانتقال، لكن تردد أن أوجسبورج طلب عشرة ملايين يورو (11.2 مليون دولار) للاستغناء عن خدماته.



وكان فيردر بريمن قد دفع نحو عشرة ملايين يورو للتعاقد مع المهاجم نيكلاس فولكروج من هانوفر والمدافع ماركو فريدل من بايرن ميونخ.



ومن ناحية أخرى، افتقد بريمن جهود نجم هجومه ماكس كروز الذي انتقل إلى فناربخشه التركي في صفقة انتقال حر.



