ليمينا: أريد أن أرحل عن ساوثهامبتون

أكد ماريو ليمينا أنه يسعى للابتعاد عن نادي ​ساوثامبتون​ ويفضل البقاء في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، وسط اهتمام من ​مانشستر يونايتد​.



وقال ليمينا: "أنا أجهز نفسي جسديا في مركز التدريب مع بعض اللاعبين الآخرين من بينهم تشارلي أوستن وجوردي كلاسي. لم أرافق الفريق في التدريبات بالاتفاق مع المدرب رالف هاسنهوتل. إنه يريد بناء مجموعته مع اللاعبين الذين يرغبون في البقاء في النادي، لذا فقد تركني".



وتابع: "أفضل خيار بالنسبة لي هو أن أبقى في الدوري الإنكليزي، لكنني لا أغلق الباب أمام أي نادٍ أو أي بلد. أطمح للعب مع أكبر الأندية. لقد اخترت مغادرة يوفنتوس إلى ساوثامبتون لقضاء وقت أكثر في اللعب، حصلت عليه. وتركت انطباعًا جيدًا في إنجلترا".