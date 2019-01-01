الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

ميناء دمياط يستقبل اليوم 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:33 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة ـ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان - أن 845 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47093 طنا من البضائع العامة غادرت الميناء منها عدد 58 سيارة نقل محملة بـ 2611 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 127 ألفا و17 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22822 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1850 طن رمل و18179 طن يوريا و4163 طن أرز و2179 طن كلوريد الكالسيوم، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 397 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 709 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1004 حاويات مكافئة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" بالبحر الأحمر يُحررون محضرًا ضد "التعليم"

منذ حوالي 4 ساعات

أمل رزق تستغيث بوزارة الصحة بعد إصابة ابنتها فى حادث مرورى

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة منصور عبدالوهاب.. أشهر مصحح للغة العبرية

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

ستوديو

رئيس الأركان الجزائري يعلن تأييده للمقاربة السياسية لحل الأزمة بالبلاد

خبير اقتصادى: الأوكازيون يشجع المصريين على شراء ما يحتاجونه (فيديو)

السفير البريطانى فى واشنطن يستقيل من منصبه

طفل مهدد بالموت بسبب السلالم الكهربائية (فيديو)

ads

رياضة

أمم إفريقيا 2019: الضغط على تونس في ربع النهائي ضد مدغشقر

فيردر بريمن يعلن عدم قدرته على التعاقد مع جريجوريتش

ليمينا: أريد أن أرحل عن ساوثهامبتون

كوفاتش يكشف سبب انتقال هاميلز إلى دورتموند

الرئيس نيوز

تعرف إلى البروفيسورة فدوى عبد الرحمن.. أبرز المرشحين للمجلس السيادي في السودان

النواب يوافق على تعديلات الملكية الفكرية لانضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف"

القوى العاملة تنتهي من قانون المعاشات.. وعقوبات رادعة للمتهربين من التأمينات

فرمان برلماني:"مش هنقبل أقل من الوزراء في مناقشات القوانين"

منوعات

عملية دولية تنقذ آلاف الحيوانات المهددة بالانقراض

188 ألف مليونير في الكويت

قاتل قطة رئيسة وزراء نيوزيلندا يخرج عن صمته

إستونيا تحتج لدى روسيا على تحضيرها للاحتفال بتحرير تالين من النازيين

كشكول

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع سير امتحانات النقل للدور الثاني

منظمة التنمية وحقوق الإنسان تكرم مدير تعليم القاهرة والقيادات التعليمية

تعليم الفيوم يحصد المركز الثاني جمهوريا فى العروض الرياضية باستاد القاهرة

«كشك»: لا توجد شكاوى من امتحانات النقل بالدور الثاني

إسلام سياسي

إخواني منشق: معظم العلاقات التجارية بين قيادات الجماعة تنتهي بالفضائح

الاستقالات تضرب حركة النهضة الإخوانية بتونس

الحكومة الأفغانية تأمل في محادثات مباشرة مع طالبان

محاكمة عنصر من داعش متهمًا بارتكاب جرائم حرب في هولندا

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

حياة نعمان عاشور وأنيس منصور بـ"ثقافة الدقهلية"

في ذكرى مولده "نصر" عاشق السوبيا صديق الأطفال والفقراء

أنشطة فنية وورش حكى بثقافة القليوبية

معرض فنى لذوى القدرات الخاصة بالنادى الأوليمبى بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك