ميناء دمياط يستقبل اليوم 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة ـ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكرت هيئة الميناء - في بيان - أن 845 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47093 طنا من البضائع العامة غادرت الميناء منها عدد 58 سيارة نقل محملة بـ 2611 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 127 ألفا و17 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22822 طنا.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1850 طن رمل و18179 طن يوريا و4163 طن أرز و2179 طن كلوريد الكالسيوم، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 397 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 709 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1004 حاويات مكافئة.