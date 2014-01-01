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حوادث

تأييد إعدام 4 مدانين بخطف واغتصاب سيدة في طنطا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:32 م
جريدة الدستور
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قضت محكمة النقض، الأربعاء، بتأييد حكم الإعدام شنقًا لـ4 مدانين بخطف واغتصاب سيدة أثناء ذهابها لعيادة طبيب للاطمئنان على صحتها.

وبموجب حكم النقض يصبح حكم إعدام المتهمين الأربعة نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.

تعود أحداث الواقعة إلى 19 مايو 2014 عندما تعرضت السيدة "أ.ع" للخطف أثناء ذهابها لأحد الأطباء للاطمئنان على صحتها، حيث خطفها سائق "التوك توك" بمعاونة 3 آخرين خلال سيرها في الأراضي الزراعية، واعتدوا عليها بالضرب بأسلحة بيضاء وشوم "عصا غليظة"، وسرقوها وتنابوا اغتصابها.

واعترف المتهمون أثناء مواجهتهم بالمجني عليها في التحقيقيات بارتكاب الجريمة.

يُذكر أن المجلس القومي للمرأة، تولى الدفاع عن السيدة مجانًا، بعدما لجأ زوجها لمكتب الشكاوي؛ لعدم استطاعته التكفل بالمصاريف.
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