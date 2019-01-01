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رياضة

كوفاتش يكشف سبب انتقال هاميلز إلى دورتموند

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشف المدرب ​نيكو كوفاتش​ أن عدم رغبة اللاعب ​ماتس هاميلز​ في المنافسة على موقعه في ​بايرن ميونيخ​ أدت إلى عودته إلى ​بوروسيا دورتموند​.

وقال كوفاتش: "ماتس قام بعمل رائع خاصة في النصف الثاني من الموسم. لكن كما قال رئيس بايرن أولي هونيس، جاء ماتس إلينا في نهاية الموسم وسأل عن الوضع الراهن للموسم الجديد".

وتابع: "لقد قام نيكلاس سولي بعمل رائع، فهو لاعب أساسي في تشكيلة المنتخب الوطني الألماني. المنافسة تعني أن أفضل لاعب سيلعب. في هذه الحالة، أراد ماتس تجنب ذلك. نحن نقبل ذلك والنتيجة هي أنه يلعب مع BVB الآن".
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