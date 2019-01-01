رئيس رومانيا يتهم حكومة بلاده بتجاهل رغبة المواطنين في مكافحة الفساد

اتهم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس حكومة بلاده بتجاهل رغبة المواطنين في مكافحة الفساد، وذلك بعدم تبنيها التوصيات الأوروبية بشأن مكافحة الفساد.



وقال الرئيس الروماني -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء- إنه من المثير للقلق أن رومانيا لا زالت في وسط دائرة تركيز ومراقبة المؤسسات الأوروبية، مضيفًا أن الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا تلقى البطاقة الحمراء مرة أخرى بسبب الأضرار التي تتسبب فيها الحكومة عبر تعديل قوانين القضاء.



وكان تقرير لقسم مراقبة الفساد بمجلس أوروبا قد أوضح أمس أن رومانيا التزمت بأربع توصيات فقط من 13 توصية للتعامل مع الفساد المتفشي على مستوى عالٍ في البلاد.



يُشار إلى أن رومانيا واجهت انتقادات دولية بسبب التغييرات القانونية التي قيل إنها تقوض جهود مكافحة الفساد.