دي يونج يشيد بتاريخ وأسلوب برشلونة

أشاد الدولي الهولندي فرينكي ​دي يونج​، نجم وسط ​برشلونة​ الجديد، بتاريخ وأسلوب لعب النادي الكتالوني.



وقال دي يونغ في مقابلة مع قناة البارشا: "برشلونة لديه تاريخ كبير خاصة على مستوى لاعبى الوسط".



وأضاف:" نجوم البرشا في خط الوسط يتميزون بالسيطرة على الكرة، لذلك هو النادي النموذجي للاعب مثلي".



وتابع: "أسعى دائمًا إلى تقديم كرة جميلة من إمتاع الجماهير، وهذه هي فلسفة كرويف التي يتميز بها برشلونة وأياكس".



يذكر أن دي يونغ انضم إلى البلوغرانا قادمًا من أياكس مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.