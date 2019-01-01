عرض أخير من ريال مدريد لضم بوجبا

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن ​ريال مدريد​ يستعد لتقديم عرضه الأخير لنادي مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع الفرنسي بول ​بوجبا​، نجم وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وحسب صحيفة "سبورت"، فإن فلورنتينو ​بيريز، رئيس النادي الإسباني، سيقدم 150 مليون يورو لإدارة الشياطين الحمر للتخلي عن بوغبا.



وأضافت الصحيفة، أن العرض الجديد قد لا يرضي إدارة الشياطين الحمر التي دفعت مبلغ 105 ملايين يورو، لاستعادة بوغبا من يوفنتوس.



وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، قد طلب من بوغبا البقاء لموسم آخر في "أولد ترافورد".



