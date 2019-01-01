موزمبيق والصين تعززان العلاقات بينهما في المجال العسكري

أكد رئيس موزمبيق فيليب نيوسىي،أن حكومة بلاده تولي اهتماما كبيرا بالتعاون العسكرى مع الصين وتعزيز التعاون فى المجالات المتعددة، وذلك خلال لقائه نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية "تسو تشيليانج" أثناء زيارته لموزمبيق.



وقال الرئيس نيوسي: "إن موزمبيق والصين بلدان صديقان ويتمتعان بعلاقة ذات أهمية استراتيجية، وإن موزمبيق تشكر الصين على تأييدها ومساعدتها، وترغب فى تعزيز التعاون مع الصين فى إطار مبادرة (الحزام والطريق)".



من جانبه، قال المسئول العسكرى الصينى إن العلاقات العسكرية الثنائية تتطور باستمرار، وترغب الصين في العمل مع موزمبيق من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وإحراز تقدم فى العلاقات بين الجانبين فى المجال العسكري..مشيرا إلى أن الصداقة بين البلدين يرجع تاريخها إلى وقت طويل، ولم تهتز على مر الزمن، كما تتعزز الثقة السياسية المتبادلة باستمرار، وهناك إمكانات كبيرة للتعاون لدعم القدرات الإنتاجية وزيادة التبادل التجاري".



يذكر أن المسئول العسكري الصيني أجرى خلال زيارته محادثات مع وزير دفاع موزمبيق أتاناسيو إمتوموكى تناولت بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.