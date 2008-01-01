القضاء الإسباني يرفض استئناف بيكيه

ذكرت العديد من الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، أن القضاء الإسباني أيد إلزام جيرارد بيكيه نجم برشلونة الإسباني، بسداد نحو 2.1 مليون يورو للضرائب.



وأوضحت الصحف أن المحكمة المختصة بهذه القضايا، رفضت استئنافًا قدمه اللاعب الإسباني، على هذه الغرامة التي صدر بها حكم أول من محكمة أخرى يرجع إلى عام 2013.



وأدانت المحكمة، مدافع برشلونة، بالاحتيال في تسديد مستحقاته الضريبية الخاصة ببيع حقوق صور دعائية له في الفترة بين 2008 و2010.



وكان بيكيه قد أدين قبل 6 سنوات بدفع متأخرات للضرائب بقيمة نحو 1.5 مليون يورو وغرامة مالية بقيمة 678 ألف يورو، لكنه قدم استئنافًا.