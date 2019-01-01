ضبط 4 أطنان عصائر فاسدة في الإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، الأربعاء، حملات مكبرة، تستهدف مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لانتاج السلع الغذائية بمنطقة المنتزه ثالث بالإسكندرية؛ لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من العصائر قدرها 4 أطنان عصائر مانجو غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.