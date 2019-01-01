حبس عاطلين سرقا هواتف المواطنين في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، الأربعاء، حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بخطف الهواتف المحمولة من المواطنين.



كانت عدة بلاغات قد وردت لقسم شرطة المرج من المواطنين تفيد بخطف عاطلين مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية الهواتف المحمولة منهم.



بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة وأرشدا عن مكان بعض الهواتف المسروقة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.