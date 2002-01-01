البرلمان يوافق على قانون الملكية الفكرية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك في مجموعه.



وقال الدكتور علي عبدالعال، إن المجلس وافق على المشروع في مجموعه على أن يتم الموافقة علية نهائيا في جلسة قادمة.