جماهير مدغشقر سعيدة بالنجاح فى كأس الأمم وتتطلع إلى قبل النهائى

يشعر شعب مدغشقر بالسعادة بعد أن نجح المنتخب الوطني في الفوز على الكونجو الديمقراطية بركلات الترجيح، ليتأهل لدور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية في أول ظهور له بالبطولة.



وفاز منتخب مدغشقر 2-صفر على نيجيريا ليحتل صدارة مجموعته، وسيواجه تونس في دور الثمانية غدًا الخميس بعد انتصاره المفاجئ على الكونجو الديمقراطية يوم الأحد.



وقال أكيم ماهافيتا، الذي يملك متجرًا للملابس في العاصمة، لرويترز وهو يبيع قمصان الفريق "أتوقع النتيجة 2-1 لصالح مدغشقر.



يجب أن أقول «إننى كنت أخشى فوز غانا، لكن عندما فازت تونس قلت إننا سنتأهل إلى الدور قبل النهائى".



وتدفق سكان تناناريف إلى الشوارع يوم الأحد فى أجواء حماسية، وأطلقوا أبواق السيارات ولوحوا بالأعلام وهتفوا للفريق.



وقال أحد المشجعين: "أشعر بسعادة غامرة لأن منتخبنا فاز، وهذا شىء مهم للغاية بالنسبة لنا، ونشعر جميعًا بالرضا".



ويحضر أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، مباريات الفريق في البطولة المقامة في مصر.