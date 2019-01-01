إحباط بيع 16 طن طحينة فاسدة في الإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، بوزارة الداخلية، الأربعاء، عدة حملات مكبرة، تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، لحيازته تجميعه كميات كبيرة من الطحينة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية واحتوائها على نسبة كبيرة من الشوائب والأتربة.



وتم ضبط 13 طن مستلزمات إنتاج "سمسم"، و3 أطنان طحينة "منتج نهائى"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.