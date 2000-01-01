براتب يصل لـ3200 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن 44 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 44 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات الطبية، وذلك براتب يصل إلى 3200 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 استقبال، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال، ولديه خبرة سنة، وأن يتراوح عمره بين 20 سنة، و38 سنة، وذلك براتب يتراوح من 2500 جنيه، إلى 3200 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 15 فرد أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل فوق المتوسط، وأن يتراوح عمره من 18 سنة، إلى 40 سنة، وذلك براتب يتراوح من 2500 جنيه، إلى 3000 جنيه، وذلك لساعات عمل 12 ساعة.



كما تطلب الشركة، 5 مضيفين، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 18 سنة، إلى 28 سنة، وذلك براتب 2500 جنيه، وذلك لساعات عمل 8 ساعات.



وتحتاج الشركة، 10 عامل إشراف داخلي، وذلك من الجنسين، وبراتب يتراوح من 2000 جنيه، وحتى 2700 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم من 18 سنة، إلى 45 سنة.



وتطلب الشركة أيضا، 4 عامل أسانسير، على أن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة من 18 سنة، إلى 40 سنة، وذلك لساعات عمل تتراوح من 8 ساعات، إلى 12 ساعة، وبراتب يتراوح من 2000 جنيه، وحتى 3000 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة يجيد القراءة والكتابة.



وحددت الشركة مواقع العمل في، الشيخ زايد، مارينا، أكتوبر.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 3331066، أو 01113040788، والتواصل مع المدير المسئول إسلام نبيل، أو التوجه لمقر الشركة في 40 شارع العراق، المهندسين.