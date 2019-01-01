قطار منتخب "الجزائر" يصل لمحطة "كوت ديفوار" بربع نهائى كأس أمم إفريقيا

يواصل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مشوار المنافسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، حيث يلاقي في الدور ربع النهائي كوت ديفوار أحد أقوى منتخبات القارة السمراء.



وقدم "محاربو الصحراء" أوراق اعتمادهم كأحد المرشحين للفوز باللقب الإفريقي الكبير بعد الفوز على حساب منتخب غينيا بثلاثة أهداف نظيفة بدور الـ16 وتقديم أداء مميز.



فقد أكد منتخب الجزائر في لقاء غينيا إمكاناته خاصة من الناحية الهجومية بقيادة رياض محرز، صاحب اللمسة الأخيرة القاتلة وآدم وناس بتسديداته اليسارية المميزة بفضل خبراته مع نابولي الإيطالي، ويوسف بلايلي محرك اللعب بنشاطه في وسط الملعب وعلى الجبهة اليسرى.



ومن أبرز نقاط قوة منتخب "ثعالب الصحراء" هو امتلاكهم مديرًا فنيًا ذكيًا رفض اعتبار الجزائر مرشحًا لنيل اللقب قبل انطلاق النهائيات الإفريقية، لكن بعد الانتصار الأخير قبل تحمل هذا العبء في وقت يرفع به معنويات لاعبيه إلى أقصى درجة ممكنة من أجل إكمال المشوار نحو النهائي.



والآن يواجه الجزائر أفيال كوت ديفوار، التي تتمتع بهجوم أقوى كثيرًا من الدفاع حيث سجلوا 6 أهداف في أربع مباريات بالبطولة حتى الآن بواسطة 5 لاعبين، هم جوناثان كودجيا وماكس آلان جراديل وسيري دي وويلفريد زاها وماكسويل كورنيه.



ولا يصب تاريخ مواجهات المنتخبين سواء الرسمية أو الودية في صالح أحدهما على حساب الآخر، حيث تواجها في 23 مباراة فاز الجزائريون في 8 لقاءات وتعادلا 7 مرات، بينما كان الانتصار من نصيب الإيفواريين في 8 لقاءات أخرى، وستصنع مواجهة استاد السويس في السادسة مساء غدٍ الخميس الفارق في المواجهات بينهما وفي معرفة المتأهل منهما لنصف النهائي.