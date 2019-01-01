مصر تشارك في المؤتمر الإفريقي حول الإرهاب

يتوجه نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السفير حمدى سند لوزا، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة فى المؤتمر الإفريقى الإقليمى رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب، والذى يُعقد فى نيروبى يومى 10 و11 يوليو 2019.‬



ويناقش المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب بالقارة الإفريقية، فضلًا عن استعراض الممارسات والدروس الناجحة لدول القارة الإفريقية فى مواجهة الإرهاب.



وتأتي مشاركة مصر بالتزامن مع رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، والتي تضع فيها على رأس أولوياتها قضايا السلم والأمن في القارة، ونقل الخبرات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب لدول القارة في إطار تجربة مصر الناجحة في هذا الشأن، كما تسعى مصرإلى تطبيق مبادرة إسكات البنادق في الدول الإفريقية التي تشهد نزاعات داخلية.