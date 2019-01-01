المتحدث باسم الحكومة الألمانية : ميركل "بخير"

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت اليوم الأربعاء، أن المستشارة أنجيلا ميركل بخير؛ وذلك بعدما شوهدت للمرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة وهي ترتجف أثناء لقائها مع رئيس الوزراء الفنلندي "أنتي ريني".



وأوضح زايبرت- في مؤتمر الحكومة اليوم- أن ميركل أصابتها الرعشة للحظات، وبعد ذلك تناولت الشراب والطعام وأكملت مقابلتها مع رئيس وزراء فنلندا.

وكان جسد ميركل قد ارتعش بينما كانت تقف مع رئيس وزراء فنلندا خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله، وليست هذه المرة الأولى التي تصاب فيها المستشارة الألمانية بنوبة ارتعاش لا إرادي، ما أثار التساؤلات حول حالتها الصحية.



يشار إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "65 عامًا" كانت قد قررت أن تعتزل الحياة السياسية بعد انتهاء مدتها وذلك في عام 2021.