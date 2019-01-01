تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



وأسندت النيابة إليهم ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.