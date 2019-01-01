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حوادث

ضبط صاحب مخزن مواد غذائية فاسدة في الشرقية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات مكبرة استهدفت مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.

أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بمركز بلبيس في الشرقية.

وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 600 لتر زيت طعام، 500 كيلو جرام سكر حر معبأ داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج ويشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
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