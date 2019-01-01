ضبط صاحب مخبز استولى على 14 طن دقيق مدعم في بلبيس

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات مكبرة، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، عن شرطة التموين، عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة شرطة بلبيس؛ لاستيلائه على كمية كبيرة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم من قِبل الدولة قدرها 14 طنًا، بالتصرف فيها وبيعها في السوق السوداء.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.