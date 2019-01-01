مصادر أمنية: خطة منع الغش في امتحانات الثانوية نجحت بنسبة 95%

قالت مصادر أمنية، إن نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 المقرر إعلانها الأسبوع المقبل "نظيفة" نظرًا للجهود التي بذلتها الدولة للقضاء على ظاهرة الغش الجماعي وتسريب الامتحانات، مؤكدة أن خطة منع الغش نجحت بنسبة 95%.



وأضافت المصادر، أن وزارتي التربية والتعليم، والداخلية، نجحتا من خلال وضع خطة محكمة واتخاذ تدابير مهمة بدأت بإنشاء لجنة مقرها وزارة التربية والتعليم أطلق عليها "غرفة إدارة امتحانات الثانوية العامة" ضمت في عضويتها المكتب الفني لوزير التعليم ومدير امتحانات الثانوية العامة و3 ضباط "عمليات" منتدبين من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية لمتابعة انتظام سير الامتحانات وإدارة أزمة التسريبات إلى جانب توفير أجهزة حديثة للكشف عن المعادن وبوابات إلكترونية لمنع دخول هواتف للجان الامتحانات.



وقالت المصادر، إن 50 مأمورية أمنية مشكلة من ضباط التكنولوجيا والمعلومات والبحث الجنائي لـ50 لجنة، تم تسريب الامتحانات منها وذلك عقب تحديد اللجان التي تم منها التسريب والقائمين على الجروب الذي تم نشر الامتحانات عليه.



وأكدت المصادر، أن جميع أدمن الجروبات طلاب جامعين عدا متهمة واحدة تم ضبطها وتبين أنها "ولي أمر طالب ثانوية عامة" أنشأت جروب وأطلقت عليه اسم "نحن نسعى للغش" لتتمكن من تسريب الامتحان لنجلها، كما تم ضبط تشكيلات عصابية استوردت هواتف صينية وسماعات بلوتوث صغيرة الحجم بأشكال تمويهية ولا يمكن رؤيتها داخل الأذن.



وبحسب المصادر، تم استخدام "تكنيك" المواجهة الفعلية لضبط الطلاب المتهمين بالغش داخل اللجان الأمر الذي استلزم سرعة فائقة في تحديد اللجان وانطلاق مأموريات الضبط.