الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

تحقيقات وملفات

الطرف الثالث.. قانون الإيجار القديم يهدد الصيدليات في مصر

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:05 م
جريدة الدستور
سمر مدحت - نادية عبدالباري
طباعة
عامان أو أكثر من الجدل، مرّ بهما قانون الإيجار القديم، ما بين خلافات البرلمان والحكومة مع المُلاك والمستأجرين، لكن ربما تشهد الفترة القادمة طرف ثالث يدخل على نفس خط الأزمة، بعدما شملت بنود قانون الإيجار القديم العقارات المستخدمة في الأغراض غير السكنية.

القانون الذي ظل يثير الجدل منذ سنوات بسب اعتراض الجهات المتضررة منه، أحيل مؤخرًا من الحكومة إلى مجلس النواب، لتسوية جميع نقاط الخلاف، إلا أن الجلسات البرلمانية ومناقشات النواب أظهرت نقطة جدالية أخرى تكمن في المادة الرابعة من القانون.

تنص تلك المادة على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن، من قبل المالك تجاه المستأجر، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر منها (الإدارية، والخدمية، والتجارية).

يشمل ذلك الصيدليات التي تأخذ من البيوت أسفل العقارات مكانًا لها في أغلب الأحيان، الأمر الذي دفع الصيادلة بوصف القانون بـ"خراب البيوت"، على لسان الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية.

وأوضح أن إقرار القانون، سيكون خرابًا على أكثر من 50% من الصيدليات، المتعاقدة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة استثناء الصيدليات من هذا القانون؛ لأن الصيدليات لها وضع خاص، من حيث اشتراط وجود 100 متر بين كل صيدلية وأخرى.

إلا أن جلسة الأمس زادت الأمر سوءً مع تعليق رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، الذي قال فيه: "الصيدليات بتكسب وإحنا عارفين مكاسبها، لاحظت أن الحديث عن الصيدلة ورد أكثر من مرة والنواب تحدثوا عن ذلك، ولكن إحدى الصيدليات تم عرضها في مزاد علني في أحد كمبوندات التجمع الخام، ومساحتها لا تتجاوز مساحة أي صيدلية صغيرة وسعرها 18 مليون جنيهًا".

إلا أن نقابة الصيادلة اعترضت على ذلك التعليق، في بيان لها معلقة إن ما ورد بالمجلس "حالة شاذة"، وأن البرلمان ولم يلتفت إلى أوضاع أكثر من 50 ألف صيدلية بالقرى والمراكز لا تتجاوز مبيعاتها 2000 جنيه يوميًا، وتؤدي خدمات طبية للمواطن المصري.

«الدستور» حاورت عدد من الصيادلة؛ لمعرفة الخسائر التي ستقع عليهم في حال تطبيق ذلك القانون بالفعل، وموقف البرلمان النهائي من ذلك، وإمكانية استثناء الصيادلة منذ القانون لأهمية وجودها وانتشارها.

«محمود سعيد»، صيدلي في منطقة حلوان، التابعة لمحافظة القاهرة، يقول أن قانون الإيجار القديم لا بد من استثناء الصيدليات منه، مشيرًا إلى أن غلقها أو سحبها لن يضر بالصيادلة فقط ولكن بالمواطنين أيضًا.

يوضح أن قانون الصيادلة ينص على ضرورة وجود صيدلية كل 200 متر في أي محافظة، مبينًا أنه يحفظ التوزيع العادل لانتشارها في كل المناطق، وتطبيق قانون الإيجار القديم بالطبع سيحرم مناطق معينة من تواجدها.

ويشير إلى أن الصيدليات ليس مكسبها ضخم كما أشيع، لاسما مع ارتفاع أسعار الورادات من الدواء كل يوم، إلى جانب الاستيراد، وعدم وجود قدرة على رفع سعر الدواء على المواطنين بالتبيعة.

يؤكد أنه لا بد من التفريق بين مكان يقدم خدمة تجارية عادية يمكن إنهائها، وآخر يقدم خدمة دوائية لن يتسطيع صاحبها الاستمرار فيها حال تطبيق ذلك القانون، وسيقع الضرر على الصيدلي والمواطن على حد سواء.

قانون الصيادلة ينص على ضرورة ألا تقل المسافة بين صيدلية عامة وأخرى عن 200 مترًا، ولا تقل صافي مساحتها عن 32 مترًا مربعًا، والذي يعدل حاليًا من قبل البرلمان لتكون المسافة بين كل صيدلية وأخرى 100 متر فقط لزيادة أعدادها.

على النقيض، يرى "محمود" 42 عامًا، مالك في منطقة السيدة زينب، أن قانون الإيجار القديم لا بد من تطبيقه على جميع الشخصيات الاعتبارية والمنازل المستخدمة لغير الأغراض السكنية، بدعوى أنها تستبب خسائر مادية للمالك.

يوضح أن المستأجرين يقومون بدفع إيجارات بقيمة زمان وهي إيجارات رمزية لا فائدة منها، في وقت يعرضون فيه منتجاتهم سواء أدوية أو غيره بالأسعار الحالية، لذلك هم يحققون ربح لا ينال منه المالك شي.

يشير إلى أن هناك طريقان لا ثالث لهم في تلك الأزمة، إما أن يبيع التاجر أو الصيدلي منتجاته بأسعار رمزية مثل الإيجار الذي يدفعه، أو يدفعون الإيجارات بسعر اليوم حتى لا يتم استغلال طرف على حساب الآخر.

الأرقام الرسمية لنقابة الصيادلة، تقول أن عدد أعضائها يبلغ 213 ألف عضو، وهو عدد يكفي وفقًا لها لتقديم خدمات إلى مليار و50 مليون مواطن، وفق النظم العالمية التى تحددد صيدلي لكل 5 آلاف مواطن.

ويوجد في مصر 71 ألف صيدلية، بها 213 ألف صيدلي، ما يعنى أن هناك صيدلي لكل 1000 مواطن، فيما يبلغ عدد الصيدليات السلاسل 400 صيدلية، ويتم سنويًا تخريج من 14 إلى 15 ألف صيدلي، في 42 كلية صيدلة بمصر.

الدكتور مصطفى عبدالمطلب، صاحب صيدلية في حي باب اللوق، يقول أنه لا بد من وجود حل لتلك الأزمة، لاسيما أن كثير من ملاك العقارات يقومون بأفعال سيئة لتطفيش الصيدليات، بحسب وصفه، بسبب قيمة الإيجار المنخفضة، مثل قطع الكهرباء، والذي يسبب تلف بعض الأدوية المبردة.

يوضح أن حل زيادة الإيجار بشكل دوري، من الممكن أن يزيد من قيمة الضربية التي يتحملها الصيدلي، فيصبح خاضعًا لتعديل قانون الإيجار القديم وقانون الضرائب العقارية ومنها تصبح الزيادة مركبة، مضيفًا: "مدة الخمس سنوات مبهمة، هل تتم بالتفاوض مع المالك أم من خلال نقابة الصيادلة".


ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" بالبحر الأحمر يُحررون محضرًا ضد "التعليم"

منذ حوالي 18 ساعة

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة منصور عبدالوهاب.. أشهر مصحح للغة العبرية

منذ حوالي 8 ساعات

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

ستوديو

الخميس.. أمينة خليل ضيفة "ON Set"

الشاعرة أميره البيلي ضيفة إدوارد في "القاهرة اليوم"

بـ "فستان قصير".. طليقة علي ربيع تتألق بعد الانفصال (شاهد)

نجلة أمل رزق تتعرض لحادث سير على طريق الساحل الشمالى (شاهد)

ads

رياضة

مهاجم يوفنتوس مطلوب في البريميرليج

أمم إفريقيا 2019: الضغط على تونس في ربع النهائي ضد مدغشقر

فيردر بريمن يعلن عدم قدرته على التعاقد مع جريجوريتش

ليمينا: أريد أن أرحل عن ساوثهامبتون

الرئيس نيوز

النواب يقر إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

تعرف إلى البروفيسورة فدوى عبد الرحمن.. أبرز المرشحين للمجلس السيادي في السودان

النواب يوافق على تعديلات الملكية الفكرية لانضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف"

القوى العاملة تنتهي من قانون المعاشات.. وعقوبات رادعة للمتهربين من التأمينات

منوعات

عملية دولية تنقذ آلاف الحيوانات المهددة بالانقراض

188 ألف مليونير في الكويت

قاتل قطة رئيسة وزراء نيوزيلندا يخرج عن صمته

إستونيا تحتج لدى روسيا على تحضيرها للاحتفال بتحرير تالين من النازيين

كشكول

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع سير امتحانات النقل للدور الثاني

منظمة التنمية وحقوق الإنسان تكرم مدير تعليم القاهرة والقيادات التعليمية

تعليم الفيوم يحصد المركز الثاني جمهوريا فى العروض الرياضية باستاد القاهرة

«كشك»: لا توجد شكاوى من امتحانات النقل بالدور الثاني

إسلام سياسي

إخواني منشق: معظم العلاقات التجارية بين قيادات الجماعة تنتهي بالفضائح

الاستقالات تضرب حركة النهضة الإخوانية بتونس

الحكومة الأفغانية تأمل في محادثات مباشرة مع طالبان

محاكمة عنصر من داعش متهمًا بارتكاب جرائم حرب في هولندا

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

حياة نعمان عاشور وأنيس منصور بـ"ثقافة الدقهلية"

في ذكرى مولده "نصر" عاشق السوبيا صديق الأطفال والفقراء

أنشطة فنية وورش حكى بثقافة القليوبية

معرض فنى لذوى القدرات الخاصة بالنادى الأوليمبى بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك