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رياضة

الكاف يرفض طلب الاتحاد التونسي

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
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رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الطلب الذي تقدم به نظيره التونسي بارتداء الزى الأحمر فى مواجهة مدغشقر، غدًا الخميس، في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

واعتاد منتخب مدغشقر على ارتداء اللون الأخضر، لكنه قرر تغيير لون قميصه إلى اللون الأحمر أمام نسور قرطاج.

وكان منتخب تونس قد خاض مباراة غانا في ثمن النهائي بالزي الأحمر، وهو ما اعتبره الجميع طالع خير على نسور قرطاج، الذين خاضوا مقابلات الدور الأول بالزي الأبيض، ولم يتذوقوا طعم الانتصار.

وكان المنتخب التونسي قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على المنتخب الغاني، الإثنين الماضي، بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
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