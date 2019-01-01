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مصر

"التموين": فتح باب التظلمات للمستبعدين من الدعم

الخميس 11/يوليه/2019 - 06:41 ص
جريدة الدستور
صلاح عامر
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قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن باب التظلمات مفتوح لاستقبال المستبعدين من الدعم خلال المراحل الثانية والثالثة خلال شهر يوليو الجاري.

وأضاف "كمال" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كل من تظهر له رسالة بأي من المحددات الثانية والثالثة باستبعاده من خلال بونات الصرف لمقررات تموين شهر يوليو الجاري أو بونات الصرف الخبز كرسائل تحذيرية للمواطن عليه التقدم بالتظلم من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، حيث تم تفعيله حاليًا بعد توقفه خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح أنه ليس بحاجة إلى التقدم بالتظلمات لمكاتب التموين تيسيرًا لإجراءات للمواطنين وسيتم البت في التظلمات وإعادة فحصها للتأكد من استحقاق الدعم من عدمه.
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