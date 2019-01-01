"التموين": فتح باب التظلمات للمستبعدين من الدعم

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن باب التظلمات مفتوح لاستقبال المستبعدين من الدعم خلال المراحل الثانية والثالثة خلال شهر يوليو الجاري.





وأضاف "كمال" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كل من تظهر له رسالة بأي من المحددات الثانية والثالثة باستبعاده من خلال بونات الصرف لمقررات تموين شهر يوليو الجاري أو بونات الصرف الخبز كرسائل تحذيرية للمواطن عليه التقدم بالتظلم من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، حيث تم تفعيله حاليًا بعد توقفه خلال شهر يونيو الماضي.



