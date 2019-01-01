خطة وزارة الرى لتوفير 12 مليار متر مكعب من المياه الجوفية

بدأ قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، استكمال وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الجديد، والتى تتضمن حفر عدد من الآبار لتوفير المياه للزراعات والأراضى المستصلحة، وتغيير المواسير الأرضية بخامات جديدة للحد من إهدار المخزون الجوفى، لتوفير المياه فى بعض المناطق التى تعانى ندرة وصعوبة وجودها، خاصة المستصلحة، وإنشاء شبكة لرصد ومراقبة أية تغيرات فى المياه وحمايتها من جميع مصادر التلوث.



وتستهدف خطة قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، حفر وتجديد 87 بئرا جوفيا وحفر وتطوير 100 خزان أرضى وتأهيل وتبطين 378 كيلو متر من المجارى المائية على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير 12 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة والسطحية لزراعة 200 ألف فدان.



وقال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، في تصريح لـ"الدستور"، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات تتضمن إنشاء وحفر آبار جوفية جديدة في عدة مناطق مختلفة، مع الإعداد لإنشاء وتطوير وصيانة عيون المياه الطبيعية، وشبكات مواسير "pvc" على الآبار البديلة والاستعواضين، مع الاستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية فى الداخلة والواحات البحرية فى الوادى الجديد، للاستفادة من تقنياتها فى توفير استهلاك الكهرباء.