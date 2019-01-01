نجم كوت ديفوار: لا نخشى الجزائر

قال ماكس جراديل، نجم منتخب كوت ديفوار، إن مواجهة الجزائر، غدا الخميس، لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، ستكون صعبة للغاية.



واستدرك جراديل، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "لكننا جاهزون للقاء، نملك العديد من اللاعبين الجيدين في كل المراكز، ولا نخشى الفريق الجزائري، إلا أننا نحترمه".



وأضاف: "أعلم جيدا أن لاعبي الجزائر، لديهم إمكانيات فنية وبدنية عالية، والكثيرون منهم لعبوا معي في فرنسا، لكننا قادرون على عبور موقعة الغد".



وختم بقوله: "أتوقع مساندة جماهيرية كبيرة للمنتخب الجزائري، لكننا لدينا الكثير من المشجعين أيضًا، وبالطبع سيزحفون خلفنا إلى السويس لمؤازرتنا".



وكانت كوت ديفوار قد بلغت هذا الدور بعد الفوز على مالي (1-0)، بينما تأهلت الجزائر بالانتصار على غينيا (3-0)، في ثمن النهائي.