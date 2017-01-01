خفض توقعات النمو والتضخم لمنطقة اليورو مع تنامي مخاطر التجارة الأمريكية

خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو اليوم الأربعاء، قائلة إن الضبابية التي تكتنف السياسات التجارية الأمريكية تشكل خطرا كبيراعلى المنطقة.



وفي توقعاتها الاقتصادية الفصلية، قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الأسعار سترتفع بوتيرة أقل من التوقعات السابقة، ليبتعد معدل التضخم أكثر عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليلا من اثنين بالمئة.



وأكدت المفوضية على توقعها بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذا العام إلى 1.2 بالمئة من 1.9 بالمئة في 2018. كما عدلت تقديراتها للنمو في العام المقبل بالخفض إلى 1.4 بالمئة بدلا من

1.5 بالمئة كانت متوقعة في مايو.



وأشارت المفوضية إلى زيادة المخاطر على منطقة اليورو، معظمها نابع من "الضبابية المتزايدة" التي تكتنف سياسات التجارة الأمريكية، مع استمرار تهديدات واشنطن بفرض رسوم على مجموعة واسعة

من منتجات الاتحاد الأوروبي.



وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي في مؤتمر صحفي إن مخاوف تصاعد التوترات التجارية "قد تطلق أيضا تحولا في المعنويات تجاه المخاطر عالميا في وقت تبدو فيه

التقييمات مرتفعة بالنسبة لكثير من فئات الاصول".



وذكرت المفوضية أن التوقعات الاقتصادية الأضعف ساهمت في تعديل توقعات التضخم هبوطا إلى 1.3 بالمئة للعام الجاري والمقبل من 1.4 بالمئة في التوقعات السابقة للعامين.

