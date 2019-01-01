إيتريش ينتقد "هجوم" اللاعبين على الحكام خلال المباريات

وجه باتريك إيتريش، أحد حكام الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، انتقادات لطريقة تعامل اللاعبين مع الحكام خلال المباريات.



وقال إيتريش في تصريحات لموقعي "سبوكس" و"جول" إن المشكلة الأكبر تتمثل في "الهجوم على الحكام... أشعر بالانزعاج عندما يأتي خمسة أو ستة لاعبين ليحاولوا إخبار الحكم بشيء ما بعد قرارات واضحة تماما".



وأشار إيتريش إلى أنه لا يرى مشكلة في التحدث مع قائد الفريق أو لاعب آخر، "لكن لا يفترض التعرض لمضايقة دائمة من خمسة أو ستة لاعبين. علينا

إيجاد طريقة للتعامل مع الأمر".



وقال إيتريش إنه رحب أيضا بمنح البطاقات الصفراء والحمراء للمدربين والمسؤولين من أجل ضبط سلوكهم على حدود الملعب.