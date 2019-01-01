الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

ياسين الخنيسى: طوينا صفحة مباراة غانا.. وهدفنا التأهل لنصف نهائي الكان

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد طه ياسين الخنيسى، مهاجم المنتخب التونسى، أن اللاعبين طووا صفحة مباراة غانا ونفكر حاليًا في مباراة مدغشقر التي تعتبر مصيرية بالنسبة لنا، خاصة أن الفوز بها يؤهلنا لمباراة الدور نصف النهائي.

ويلعب تونس غدًا مع مدغشقر في استاد السلام بدور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية والمقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وشدد الخنيسي- في تصريحات اليوم، الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي- على أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين لكننا لدينا الطموح والرغبة فى إسعاد الشعب التونسي، خاصة أن المباريات التي لعبناها فى دور المجموعات لم تكن بالأداء المطلوب.

وأوضح مهاجم الترجي التونسي أن جميع اللاعبين فى حالة فنية وبدنية رائعة، وسنلعب مباراة الغد بنفس الروح التي لعبنا بها مباراة غانا الماضية ورغم أن منتخب مدغشقر حصل على عدد أيام راحة أكثر منّا إلا أننا سنحاول بكل قوة الفوز عليه والتأهل إلى نصف نهائي الكان.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أمل رزق تستغيث بوزارة الصحة بعد إصابة ابنتها فى حادث مرورى

منذ ساعة و 7 دقيقة

طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" بالبحر الأحمر يُحررون محضرًا ضد "التعليم"

منذ حوالي 5 ساعات

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ستوديو

خبير اقتصادى: الأوكازيون يشجع المصريين على شراء ما يحتاجونه (فيديو)

السفير البريطانى فى واشنطن يستقيل من منصبه

طفل مهدد بالموت بسبب السلالم الكهربائية (فيديو)

شقيقة ريهام سعيد تكشف تطورات حالتها الصحية

ads

رياضة

نيانت يدير مباراة تونس ومدغشقر غدا الخميس في دور ربع النهائي بالكان

نجم كوت ديفوار: لا نخشى الجزائر

إيتريش ينتقد "هجوم" اللاعبين على الحكام خلال المباريات

ياسين الخنيسى: طوينا صفحة مباراة غانا.. وهدفنا التأهل لنصف نهائي الكان

الرئيس نيوز

رئيس النواب بعد رفع الحصانة عن نائب الرشوة: "نعمل في إطار دولة تحترم الدستور"

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن نائب في "رشوة المقابر"

غضب برلماني لغياب محافظ قنا عن اجتماع "الإدارة المحلية": "لم يعتذر"

مسئول حكومي: لهذه الأسباب لن ينفلت التضخم الشهر المقبل

منوعات

188 ألف مليونير في الكويت

قاتل قطة رئيسة وزراء نيوزيلندا يخرج عن صمته

إستونيا تحتج لدى روسيا على تحضيرها للاحتفال بتحرير تالين من النازيين

إنتاج جلد بشري بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لرواد فضاء

كشكول

منظمة التنمية وحقوق الإنسان تكرم مدير تعليم القاهرة والقيادات التعليمية

«كشك»: لا توجد شكاوى من امتحانات النقل بالدور الثاني

معلمي الغربية يطالبون ضم المده السابقة لتعيينهم

المحرصاوي يدشن مبادرة "اطمئن على قلبك" بمركز القلب بالأزهر لطلاب أفريقيا

إسلام سياسي

الاستقالات تضرب حركة النهضة الإخوانية بتونس

الحكومة الأفغانية تأمل في محادثات مباشرة مع طالبان

محاكمة عنصر من داعش متهمًا بارتكاب جرائم حرب في هولندا

وزير بريطاني يدافع عن مصر ضد مزاعم الإخوان

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

أنشطة فنية وورش حكى بثقافة القليوبية

معرض فني لذوي القدرات الخاصة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية

عبد النبي سلمان يؤكد أهمية إدراج مدافن دلمون على قائمة التراث العالمي

‏"حب الوطن في نفوس أبنائنا" بثقافة جنوب سيناء

صفحتنا ع الفيس بوك