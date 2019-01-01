ياسين الخنيسى: طوينا صفحة مباراة غانا.. وهدفنا التأهل لنصف نهائي الكان

أكد طه ياسين الخنيسى، مهاجم المنتخب التونسى، أن اللاعبين طووا صفحة مباراة غانا ونفكر حاليًا في مباراة مدغشقر التي تعتبر مصيرية بالنسبة لنا، خاصة أن الفوز بها يؤهلنا لمباراة الدور نصف النهائي.



ويلعب تونس غدًا مع مدغشقر في استاد السلام بدور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية والمقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.



وشدد الخنيسي- في تصريحات اليوم، الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي- على أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين لكننا لدينا الطموح والرغبة فى إسعاد الشعب التونسي، خاصة أن المباريات التي لعبناها فى دور المجموعات لم تكن بالأداء المطلوب.



وأوضح مهاجم الترجي التونسي أن جميع اللاعبين فى حالة فنية وبدنية رائعة، وسنلعب مباراة الغد بنفس الروح التي لعبنا بها مباراة غانا الماضية ورغم أن منتخب مدغشقر حصل على عدد أيام راحة أكثر منّا إلا أننا سنحاول بكل قوة الفوز عليه والتأهل إلى نصف نهائي الكان.