التحرى عن سيدة شرعت فى خطف طفلة بالعجوزة

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، الأربعاء، تحريات الأجهزة الأمنية حول استدراج سيدة مجهولة الهوية لطفلة بمنطقة العجوزة وسرقة قرطها الذهبى.



تلقى المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا يفيد بتعرض طفلة لسرقة قرطها الذهبي.



وذكر والد الطفلة، أن سيدة مجهولة الهوية استدرجت ابنته طالبة بالمرحلة الابتدائية، واستولت على قرطها الذهبي وفرت هاربة.



تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق، وتكثف الجهود الأمنية لضبط المتهمة.