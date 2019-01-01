ضبط وإحضار المتهم بإطلاق الخرطوش على عامل في الحوامدية

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الأربعاء، التقرير الطبي الخاص بعامل أصيب بطلق خرطوش أطلقه تجاهه عاطل بسبب خلافات بينهما، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه.



تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة وإصابة شخص بطلق ناري خرطوش.



وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل أطلق النار على عامل من فرد خرطوش، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقل المجنى عليه، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.