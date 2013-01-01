فنربخشه التركى يعلن موقفه من التعاقد مع مسعود أوزيل

نفى نادي فنربخشه التركي لكرة القدم اليوم الأربعاء ما ذكرته تقارير إعلامية حول أنه يرغب في التعاقد مع مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي.



وذكر النادي التركي عبر موقعه على الإنترنت إنه ليس لديه نية للتحرك من أجل ضم مسعود أوزيل، مرجعا السبب في ذلك إلى "الظروف الاقتصادية الحالية".



وكان فنربخشه قد كشف في يونيو الماضي أن إجمالي ديونه ارتفعت إلى 3.51 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 610 ملايين دولار أمريكي مع نهاية عام 2018، بعد أن كانت تبلغ 2.82 مليار ليرة فقط في العام السابق، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.



ويلعب أوزيل، اللاعب الألماني الذي ينحدر من أصول تركية، لفريق أرسنال منذ عام 2013.



وفي الموسم الماضي، شارك أوزيل، 30 عاما، في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفين آخرين.



وكان أوزيل المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد أعلن اعتزال اللعب الدولي عقب الخروج الصادم للمنتخب الألماني من كأس العالم 2018 بروسيا، مرجعا السبب في ذلك إلى تعرضه للتمييز.