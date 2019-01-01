استعجال تقرير الأدلة الجنائية حول حريق شركة أدوية بالهرم

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الأربعاء، تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص موقع الحريق الذي اشتعل داخل شركة أدوية في الهرم؛ لكشف ملابساته.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية في الهرم، فتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.