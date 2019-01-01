أنشطة فنية وورش حكى بثقافة القليوبية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بثقافة القليوبية، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة ورشة حكي لكتاب "الغطاس والكنز"، تأليف نجوى حسيب، يتحدث الكتاب عن جشع صاحب مراكب الصيد حتى قام أحد الصيادين بالغوص في أعماق البحر لاستخراج الكنز وإنقاذ أهل قريته من الظلم.



كما ناقشت مكتبة الشموت كتاب "شجرة التوت الكبيرة"، تأليف صلاح عطية، كذلك أقام بيت ثقافة شبرا شهاب ورشة حكي عن "ثورة 23 يوليو" تناولت تعريف الأطفال بقادة هذه الثورة وأهدافها وما حققته، ونظم قصر ثقافة كفر شكر معرض كتب في التاريخ.



أقام بيت ثقافة طوخ، بالتعاون مع حضانة صناع الحياة ورشة عمل ورود باستخدام ورق الكانسون، إلى جانب تنظيم مكتبة باسوس مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، ونظم قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تعليم تريكو بنادي المرأة، بينما نظّم ببيت ثقافة أبوزعبل ومكتبة أكياد دجوى وبيت ثقافة الخانكة ورشة رسم حر للأطفال.



استمرت بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بنها دورة التدريب الميداني لطلبة قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها، تناول المدرب تعريف الفهرسة الموضوعية وأهدافها، والعوامل التى تؤثر فى اختيار رءوس الموضوعات وخطوات القيام بها وأشكالها وأشكال التفريعات بها والإحالات ومصادر التعرف عليها، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة عمل زينة عيد ميلاد باستخدام الفوم.