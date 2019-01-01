مدرب تونس : مدغشقر من المنتخبات المميزة فى «كان»

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفنى لمنتخب تونس، أن مدغشقر من المنتخبات المتميزة بالبطولة واستطاع تصدر قمة مجموعته فى الدور الأول، ولذلك ستكون مباراتنا معه غدًا صعبة للغاية.



وتواجه تونس غدًا منتخب مدغشقر في استاد السلام بدور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية والمقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.



وقال جريس في تصريحات، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي : منتخب مدغشقر لا يعتمد على القوة البدنية، مثل أغلب المنتخبات في إفريقيا، بل يمتلك لاعبوه أداء قويا ومتميزا ومهاريا، ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية وهذا ما نقلته للاعبين وسنلعب المباراة بجدية شديدة.



وأوضح المدير الفني لتونس أن مباراة غانا كانت صعبة جدًا، ويومان غير كافيان بالنسبة لنا للحصول على الراحة الكافية، خاصة أننا لعبنا 120 دقيقة بالإضافة إلى ركلات الترجيح ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونجهز فريقنا على نفس المستوى البدني.