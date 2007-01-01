الصين تعتزم تقديم منحة قيمتها 30 مليون دولار إلى مالاوي لدعم التعاون الاقتصادي والفني

أعربت الصين عن اعتزامها تقديم منحة تعادل قيمتها 30 مليون دولار إلى مالاوى لدعم التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني بين الجانبين، وقام بالتوقيع عليه السفير الصيني لدى مالاوى "ليو هونجيانج " ووزير المالية والتنمية والتخطيط الاقتصادى فى مالاوى"جوزيف موانامفيخا ".

وأعرب الوزير عن شكره للحكومة الصينية على مساعدتها على تحقيق التنمية فى بلاده،وقال إن المنحة الصينية سيتم استخدامها فى مشروعات للتنمية ستحددها الحكومتان قريبا" وأضاف: "إن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا، والتعاون بينهما اتسع نطاقه، كما أن التجارة شهدت نموا منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين فى أواخر العام 2007..منوها بأن الصين تدعم مالاوى فى مجالات متعددة من خلال تقديم قروض ومنح لها".

من جانبه، أوضح السفير الصينى لدى مالاوى أن المنحة الصينية تمثل تأكيدا لالتزام بلاده بالعمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية، وأشار إلى أنها تأتى فى إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاق الذى كان قد تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس بيتر موثاريكا للصين خلال شهر سبتمبر من العام الماضى.

