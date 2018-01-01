الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

منوعات

188 ألف مليونير في الكويت

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:49 م
جريدة الدستور
طباعة
أفاد تقرير مختص بأن عدد أثرياء الكويت الذين يملكون أكثر من مليون دولار تضاعف خلال العام الماضي وبلغ 188 ألف مليونير، مقارنة بـ174 ألفًا في عام 2017.

وذكر تقرير الثروة العالمية لعام 2018، والذي أصدرته شركة "كابجيميني" الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، أن الزيادة في عدد الأثرياء الذي سُجِّل بالكويت العام الماضي كانت بواقع 8%.

وسجّل التقرير أن الكويت تبوأت المرتبة 17 على المستوى العالمي، والثانية خليجيًا بالنسبة لقائمة أكثر الدول في أعداد الأثرياء، علاوة على رصد زيادة إجمالي قيمة ثرواتهم بنسبة 6%.

ورصد هذا التقرير أن منطقة الشرق الأوسط، بخلاف مناطق أخرى في العالم، سجلت أرقامًا جديدة وصفت بالمثيرة في أعداد الخواص أصحاب الثروات الكبيرة، إضافة إلى نمو هذه الثروات، وكان ذلك بفضل تحسن أسعار النفط، كما أن الإصلاحات المالية والهيكلية الكبيرة التي أدخلتها الدول المعنية، أسهمت في استقرار اقتصاداتها.

وتوصل التقرير إلى أن كلاً من الكويت والسعودية اللتين تعتبران من الاقتصادات المهمة في المنطقة قد سجلتا نموًا مذهلاً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أنهما حققتا أداء قويًا في السوق المالي، وهو ما انعكس إيجابيًا على عدد الأثرياء وإجمالي قيمة الثروات.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن السعودية سجّلت زيادة بواقع 7 و4 في المائة في عدد الأثرياء والثروة على التوالي، لتحتل بذلك المرتبة الـ16 عالميًا، في حين تراجعت أعداد الأثرياء في الإمارات بنسبة 6%، كما تقلّص إجمالي الثروة بنحو 9%.

من جهة أخرى، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة العالمية بأكثر من 5 ملايين مليونير، وبزيادة تبلغ حوالي 1 في المائة، تلتها اليابان في المركز بواقع 3.1 مليون مليونير، متراجعة بواقع 0.4 في المائة، ثم ألمانيا بواقع 1.3 مليون مليونير، وبتراجع 1 في المائة، فالصين بواقع 1.1 مليون مليونير بنسبة تراجع بلغت 5 في المائة.

وخلصت الشركة الفرنسية في تقريرها إلى أن إجمالي ثروات أغنياء العالم انخفض خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بنحو 3 في المائة، نزولًا إلى 68.1 تريليون دولار، مرجعًا هذا التراجع إلى الخسائر التي مُنيت بها أسواق الأسهم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 9 دقيقة

طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" بالبحر الأحمر يُحررون محضرًا ضد "التعليم"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

وفاة منصور عبدالوهاب.. أشهر مصحح للغة العبرية

منذ ساعة و 11 دقيقة

القبض على مهندسة بـ"إسكان القاهرة" بتهمة تلقى رشوة

منذ حوالي 23 ساعة

النائب العام يحيل بلاغات ضد اتحاد الكرة إلى "الأموال العامة"

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ستوديو

خبير اقتصادى: الأوكازيون يشجع المصريين على شراء ما يحتاجونه (فيديو)

السفير البريطانى فى واشنطن يستقيل من منصبه

طفل مهدد بالموت بسبب السلالم الكهربائية (فيديو)

شقيقة ريهام سعيد تكشف تطورات حالتها الصحية

ads

رياضة

نيانت يدير مباراة تونس ومدغشقر غدا الخميس في دور ربع النهائي بالكان

نجم كوت ديفوار: لا نخشى الجزائر

إيتريش ينتقد "هجوم" اللاعبين على الحكام خلال المباريات

ياسين الخنيسى: طوينا صفحة مباراة غانا.. وهدفنا التأهل لنصف نهائي الكان

الرئيس نيوز

رئيس النواب بعد رفع الحصانة عن نائب الرشوة: "نعمل في إطار دولة تحترم الدستور"

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن نائب في "رشوة المقابر"

غضب برلماني لغياب محافظ قنا عن اجتماع "الإدارة المحلية": "لم يعتذر"

مسئول حكومي: لهذه الأسباب لن ينفلت التضخم الشهر المقبل

منوعات

188 ألف مليونير في الكويت

قاتل قطة رئيسة وزراء نيوزيلندا يخرج عن صمته

إستونيا تحتج لدى روسيا على تحضيرها للاحتفال بتحرير تالين من النازيين

إنتاج جلد بشري بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لرواد فضاء

كشكول

منظمة التنمية وحقوق الإنسان تكرم مدير تعليم القاهرة والقيادات التعليمية

«كشك»: لا توجد شكاوى من امتحانات النقل بالدور الثاني

معلمي الغربية يطالبون ضم المده السابقة لتعيينهم

المحرصاوي يدشن مبادرة "اطمئن على قلبك" بمركز القلب بالأزهر لطلاب أفريقيا

إسلام سياسي

الاستقالات تضرب حركة النهضة الإخوانية بتونس

الحكومة الأفغانية تأمل في محادثات مباشرة مع طالبان

محاكمة عنصر من داعش متهمًا بارتكاب جرائم حرب في هولندا

وزير بريطاني يدافع عن مصر ضد مزاعم الإخوان

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

أنشطة فنية وورش حكى بثقافة القليوبية

معرض فني لذوي القدرات الخاصة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية

عبد النبي سلمان يؤكد أهمية إدراج مدافن دلمون على قائمة التراث العالمي

‏"حب الوطن في نفوس أبنائنا" بثقافة جنوب سيناء

صفحتنا ع الفيس بوك