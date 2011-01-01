المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير حكم محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الأربعاء، بمعاقبة مواطن بالسجن المشدد 10 أعوام؛ لاتهامه بالتزوير في حكم المحكمة الإدارية العليا، للتعيين فى إدارة ههيا التعليمية.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، بعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب، وليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.



تعود أحداث القضية رقم 2446 لسنة 2018 جنايات ههيا، باشتراك "م. ش"، في غضون عام 2011 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، مع شخص آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة، في تزوير محررين رسميين هما حكم المحكمة الإدارية بالشرقية، ورقم 6642 لسنة 3 ق، استمارة صرف المرتب صادرة من إدارة ههيا التعليمية، وذلك عن طريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.



وتبين من تحريات المقدم فؤاد إسماعيل، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم استبدل اسم الصادر لصالحها الحكم باسمه فى حكم المحكمة الإدارية، وعليه توقعات مزورة منسوبة للمحكمة الإدارية بالشرقية، وكذلك استمارة صرف المرتب غير صادرة من مدرسة ههيا الإعدادية وقدمها للإدارة التعليمية بههيا وتم تعيينه على أثره.