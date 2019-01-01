بلماضى: قلقنا من كوت ديفوار مشروع

أبرز جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، صعوبة مواجهة كوت ديفوار، غدًا الخميس، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.



وقال بلماضي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "منتخب كوت ديفوار له تاريخ كبير، وفريق قوي جدا سبق أن حقق اللقب القاري منذ سنوات قريبة، ويجب علينا الاستعداد جيدًا لموقعة الغد، خاصةً أنها لن تكون سهلة على الطرفين".



وتابع: "نمتلك دفاعا قويا، وهذا شيء مهم جدا.. نسعى إلى الحفاظ على نظافة شباكنا، والجميع في المنتخب لديه هدف واحد وهو اللقب القاري".



وأعرب بلماضي عن ثقته الكبيرة في لاعبي الجزائر، مستدركًا: "لكني لا أنكر وجود بعض القلق المشروع من المباراة.. الفوز بالبطولة يحتاج ثقة قوية في مجموعة اللاعبين المختارين، نملك كتيبة قوية لديها الإصرار على إسعاد شعب الجزائر".



وواصل: "يجب علينا التعامل بشكل جيد، بعد تغيير ملعبنا من الدفاع الجوي إلى السويس.. درسنا فريق كوت ديفوار جيدا كي لا نُخدع في اللقاء".



واستطرد بلماضي: "حصولنا على يوم راحة أكثر من الخصم، لن يكون مؤثرا في نتيجة المباراة، لكنه في صالحنا بالطبع.. كوت ديفوار حسمت مواجهة مالي بالخبرة، رغم قوة الأخيرة".



وأكد مدرب الخضر سعادته بتواجد جماهير الجزائر خلف المنتخب بشكل قوي موجها لها الشكر.