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عالم

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تحلق بكثافة فوق غزة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:48 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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حلقت طائرات دون طيار تابعة لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلية، منذ قليل، بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة المحاصر، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.

وأجرت قوات الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة المحاصر، مساء أمس الثلاثاء، مناورة مفاجئة تحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ.

وأغلقت قوات الأمن التابعة للحركة الفلسطينية كافة منافذ القطاع بشكل كامل، بحرا وبرا وجوا، وسط حالة من الاستنفار الأمني لكافة عناصرها، فيما استمرت المناورة، لنحو 3 ساعات.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينين، إن وزارة الداخلية أبلغتهم بأنه تقرر إغلاق الساحل البحري أمام حركة الصيادين دون إبداء أي أسباب، وتمت إعادة فتحه في وقت لاحق، حسبما نشرت صحيفة "القدس" الفلسطينية.
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