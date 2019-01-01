سينسي: أشجع برشلونة وأريد أن أكون تشافي الإنتر
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:47 م
وكالاتطباعة
إعتبر اللاعب ستيفانو سينسي Stefano Sensi المنضم حديثا إلى صفوف نادي الإنتر أن هذه الخطوة كانت الخيار الأنسب بالنسبة له، قائلا أنه يستطيع أن يكون تشافي هيرنانديز الإنتر وكاشفا أنه مشجعا لبرشلونة.
وقال سينسي صاحب الـ23 عاما في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: " قدوتي دائما هو تشافي هيرنانديز، إنه بمثابة عائلتي، كبرت وأنا أشاهد تشافي وأحاول التعلم منه وتطبيق ما كان يفعله". وأضاف: " أنا مشجع لبرشلونة، وأتمنى مواجهتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا".
وإنضم سينسي إلى صفوف النيراتزوري هذا الصيف قادما من فريق ساسولو.
وقال سينسي صاحب الـ23 عاما في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: " قدوتي دائما هو تشافي هيرنانديز، إنه بمثابة عائلتي، كبرت وأنا أشاهد تشافي وأحاول التعلم منه وتطبيق ما كان يفعله". وأضاف: " أنا مشجع لبرشلونة، وأتمنى مواجهتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا".
وإنضم سينسي إلى صفوف النيراتزوري هذا الصيف قادما من فريق ساسولو.