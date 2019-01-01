سينسي: أشجع برشلونة وأريد أن أكون تشافي الإنتر

إعتبر اللاعب ​ستيفانو سينسي​ Stefano Sensi المنضم حديثا إلى صفوف نادي ​الإنتر​ أن هذه الخطوة كانت الخيار الأنسب بالنسبة له، قائلا أنه يستطيع أن يكون ​تشافي هيرنانديز​ الإنتر وكاشفا أنه مشجعا ل​برشلونة​.



وقال سينسي صاحب الـ23 عاما في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: " قدوتي دائما هو تشافي هيرنانديز، إنه بمثابة عائلتي، كبرت وأنا أشاهد تشافي وأحاول التعلم منه وتطبيق ما كان يفعله". وأضاف: " أنا مشجع لبرشلونة، وأتمنى مواجهتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا".



وإنضم سينسي إلى صفوف النيراتزوري هذا الصيف قادما من فريق ساسولو.