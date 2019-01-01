مهاجم مدغشقر: مباراة تونس صعبة.. وقادرون على مواصلة الانتصارات

قال كاروليس أندريا، مهاجم منتخب مدغشقر، إن مواجهة المنتخب التونسي ستكون صعبة على المنتخبين، مؤكدًا قدرة فريقه على مواصلة الانتصارات وتحقيق المفاجآت في كأس الأمم الإفريقية.



وأضاف أندريا - في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: أن "وجود رئيس مدغشقر أندريه راجولينا في المدرجات ودعمه لنا خلال المباراة السابقة أمام الكونغو أعطانا دفعة معنوية كبيرة، وسوف نكون عند حسن ظنه خلال مباراة غدٍ أمام تونس".



وتابع أندريا، مهاجم العدالة السعودي: أن "المنتخب التونسي من المنتخبات القوية في إفريقيا، واستطاع الفوز على منتخب غانا، وهذا يجعلنا نأخذ حذرنا واللعب بحذر شديد"، منوهًا بأن فريقه يمتلك نفس حظوظ منتخب تونس في التأهل للدور نصف النهائي.



ويواجه مدغشقر منتخب تونس غدًا الخميس على ملعب السلام، في إطار دور الثمانية بكاس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.