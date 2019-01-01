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عالم

توسك يحث أرمينيا وأذربيجان على إنهاء الصراع

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:46 م
جريدة الدستور
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حث رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، أرمينيا، اليوم الأربعاء، على إنهاء نزاع استمر لعقود مع جارتها أذربيجان بشأن منطقة ناجورنو-كاراباخ.

وقال توسك: "الصراع ليس له حل عسكري، ويحتاج إلى تسوية سياسية وفقا للقانون والمبادئ الدولية".

وأضاف توسك، في أرمينيا، بعد لقائه رئيس الوزراء نيكول باشينيان، أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الخسائر البشرية التي وقعت في الآونة الأخيرة و"الخطاب التصعيدي".

وقُتل أكثر من 30 ألف شخص في الصراع الدامي الذي اندلع عندما أصبحت أرمينيا وأذربيجان دولتين مستقلتين بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وذكر توسك: "يتعين على الجانبين التحلي بضبط النفس واتخاذ إجراءات لاستعادة مناخ موات للسلام ومحادثات حقيقية".

ويزور توسك هذا الأسبوع الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين ضمن برنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن هناك اعترافا دوليا بمنطقة ناجورنو كاراباخ كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون مسيحيون.

وصرح توسك، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد لقائه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة أراضي أذربيجان، وقد قال بالمثل في تلك الزيارة إنه لا يوجد حل عسكري للصراع.

وقال توسك في أذربيجان: "ضبط النفس هو أمر مهم، وكذلك التدابير لاستعادة جو موات للسلام وصالح لإجراء محادثات مثمرة.. الاتحاد الأوروبي يدعم بالفعل أنشطة بناء السلام ومستعد للمساعدة في اتخاذ تدابير ملموسة لإعداد السكان من أجل السلام".
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