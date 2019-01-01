الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 31 ألف ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء يبلغ 31 ألف ميجاوات، مقابل 30 ألفا و600 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و870 ميجاوات، ولم يكن هناك تخفيف للأحمال.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

