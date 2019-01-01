بومبيو: عقوبتنا على مسئولي حزب الله اللبناني لمواجهة نفوذهم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن العقوبات التي فرضتها بلاده على مسئولين كبار في حزب الله اللبناني، هي جزء من جهود أمريكا لمواجهة النفوذ الفاسد لهؤلاء المسئولين.



ودعا بومبيو، في تغريدة نشرها على حسابه عبر "تويتر"، حلفاء واشنطن لإدراج حزب الله اللبناني "ككل" "بذراعيه السياسي والعسكري" منظمة إرهابية.



وكانت الإدارة الأمريكية قد وضعت، أمس الثلاثاء، 3 من قادة حزب الله، منهم اثنان نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الميليشيا المدعومة من إيران وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة.



وتطال العقوبات الأمريكية النائب أمين شري، والنائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، ومسئول جهاز الأمن "وحدة الارتباط والتنسيق" في حزب الله وفيق صفا.



وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله، وتعي أن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين.