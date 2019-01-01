الاتحاد الأوغندي يعلن خليفة ديسابر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم عن تعيين المدرب الوطني عبدالله موبيرو، مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب، بعد قبول استقالة الفرنسي سيباستيان ديسابر، الذي رحل لقيادة فريق بيراميدز المصري.



وعقد موسيس ماجوجو، رئيس الاتحاد الأوغندي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، للحديث عن المرحلة القادمة بعد أن شارك منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية وودع من دور الستة عشر على يد السنغال بهدف نظيف.



وقال رئيس الاتحاد الأوغندي إن موبيرو سيقود المنتخب الأوغندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2020، بعد أن تولى قيادة المنتخب في بطولة كأس كوسافا، وسيساعده ليفنجستون مبابازي.



وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة للتأهل إلى كأس العالم 2026 من خلال تطوير المنتخب الأوغندي وتزويده بمواهب مميزة، موجها الشكر لجميع من ساند المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.



