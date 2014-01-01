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سياسي

"الاستعلامات": منصة عالمية بـ3 لغات لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:22 م
الهيئة العامة للاستعلامات
الهيئة العامة للاستعلامات
محمد عبدالناصر
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أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات، منصة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية شاملة عن كل ما يتعلق بموضوعات "حقوق الإنسان".

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهدف من إصدار هذه المنصة التي يجري تحديثها على مدار الساعة، هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة من خلال التوظيف الزائف لشعارات حقوق الإنسان.

وأشار رشوان إلى أن المنصة الجديدة hrstudies.sis.gov.eg حملت اسم "دراسات في حقوق الإنسان" وهو نفس عنوان الدورية الأكاديمية التي تصدرها الهيئة كل ثلاثة شهور، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان على أسس سليمة، موضحا أن هذه المنصة هي جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات كهيئة إعلامية مصرية رسمية من أجل تحقيق أهداف الدولة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فضلًا عن الوحدة المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان التي أنشأتها الهيئة.

وقال "رشوان" إن المنصة الجديدة تشمل نحو عشرة أبواب يتم تحديثها على مدار الساعة باللغات الثلاث، أبرزها باب "الوثائق" الذي يقدم نصوص الوثائق الدولية والإقليمية والمحلية بلغاتها الأصلية وترجماتها، من بينها الاتفاقيات الأساسية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر، مثل "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، و"الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"، و"الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها"، والاتفاقية الخاصة بمكافحة الرق، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن الإعلانات، وعلى رأسها الوثيقة التاريخية الأهم في تاريخ حقوق الإنسان، وهو "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، و"إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام"، إضافة إلى ـ "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان العام الماضي.

كذلك جرى تخصيص باب كامل للتشريعات المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الدستور المصري الذي أُقر في عام 2014، إضافة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي تقدم ضمانات لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر على نحو يتفق مع أعلى المعايير العالمية في النصوص والتطبيق معًا.

إضافة إلى باب "المؤسسات" الذي يتضمن كل ما يتعلق بالمجالس المصرية (المجلس القومي لحقوق الإنسان – المجلس القومي للمرأة – المجلس القومي للطفولة والأمومة – المجلس القومي لشئون الإعاقة) فضلًا عن المجالس الإقليمية والدولية المتخصصة مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا اللجان الوطنية مثل، "اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، وكذا اللجان الإقليمية مثل" اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، واللجان الدولية مثل "هيئات معاهدات حقوق الإنسان".

فضلًا عن باب خاص بالبيانات الرسمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتضمن كافة البيانات الرسمية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات عن حقوق الإنسان في مصر، والبيانات المحلية والتقارير الوطنية الرسمية، وكذلك التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ونظرًا لأهمية الجانب الاجتماعي في حقوق الإنسان خاصة للفئات الاجتماعية التي هي الأولى والأحق برعاية الدولة كفئة المواطنين من ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين المرأة ورعاية الطفولة، ورعاية الفئات الأقل دخلًا، فقد تم تخصيص باب مستقل يتابع كل ما يتعلق بحقوق هؤلاء من تشريعات ومؤسسات وإجراءات ومبادرات عملية على أرض الواقع استندًا لنصوص وإحصائيات وبيانات يتم تحديثها باستمرار.

ويوجد باب آخر متعلق بالدراسات والتقارير المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان والموضوعات ذات الصلة، ويتم عرضها بشكل علمي. وتم تخصيص باب للمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية أيضًا.

ويقدم باب الأخبار تدفقًا إخباريًا يوميًا من الأخبار المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بكل ما يخص حقوق الإنسان، وباب خاص بمقالات الرأي في هذا الشأن.

فضلًا عن وجود باب متعلق بمكتبة حقوق الإنسان، ومن خلاله يتم عرض أهم الكتب العربية والأجنبية ورسائل الماجستير والدكتوراه والدوريات العلمية المعنية بقضايا حقوق الإنسان في مصر وخارجها، فضلًا عن الأجندة التي تشمل أهم الأحداث المعنية بحقوق الإنسان المحدثة طبقًا للتواريخ.

وأشار "ضياء رشوان" إلى أن المنصة الجديدة تعد مصدرًا موضوعيًا للباحثين والمهتمين والقراء عامة في مصر وخارجها، وقام بإنشائها ويتولى إعداد موادها وترجمتها وتحديثها مجموعة من أبناء الهيئة العامة للاستعلامات، حيث يرأس تحريرها رئيس قطاع الإعلام الخارجي عبد المعطي أبو زيد، وتتولى إدارة التحرير د. غادة حلمي أحمد، ويساهم فيها مجموعة متميزة من كافة إدارات الهيئة.

وتعد المنصة الجديدة "دراسات في حقوق الإنسان" نافذة إلكترونية تخاطب الشعب المصري وكافة شعوب العالم إضافة إلى "بوابة مصر- أفريقيا" التي تم إطلاقها في شهر فبراير الماضي، كما يواصل موقع مصر على الشبكة الدولية الذي تطلقه هيئة الاستعلامات بث وتحديث مواده بخمس لغات يوميًا.
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