الاتحاد الأوروبى يخفض توقعات النمو فى منطقة اليورو لسنة 2020

خفضت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشكل طفيف توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لسنة 2020 بسبب التوترات التجارية على المستوى العالمي والاضطرابات السياسية، لا سيما خطر تنفيذ بريكست دون اتفاق.



وتتوقع بروكسل الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة المتعاملة بالعملة الموحدة بنسبة 1،4 في المائة في عام 2020، بدلًا من 1،5 في المائة في توقعاتها السابقة في مايو.



ويظل تقدير النمو في الاتحاد الأوروبي لعام 2019 دون تغيير عند 1،2 في المائة.



وقال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: "لا تزال جميع اقتصادات الاتحاد الأوروبي مستعدة للنمو هذا العام والعام المقبل، حتى لو تعارض النمو القوي في وسط وشرق أوروبا مع التباطؤ في ألمانيا وإيطاليا".



ووفقًا لبروكسل، سيسجل هذان البلدان أدنى مستويات النمو في منطقة اليورو في عام 2019: 0،1 في المائة لإيطاليا، و0،5 في المائة لألمانيا، ومع ذلك تتوقع اللجنة تسارعًا كبيرًا في ألمانيا في عام 2020، عندما سيقفز النمو إلى 1،4 في المائة.